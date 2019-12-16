Конкурсник владельца «Даль-Камы» потребовал отменить сделки по продаже четырех элитных авто бизнесмена

Конкурсный управляющий владельца зеленодольского мясокомбината «Даль-Кама» Гочи Кварцхелии потребовал отменить пять сделок должника.

Четыре из них касаются продажи автомобилей. Заявитель требует вернуть в конкурсную массу Lexus LX570 2012 года выпуска, Lexus LX570 2009 года выпуска, Land Rover Freelander 2 2012 года выпуска и Mercedes-Benz 500 4MATIC 2014 года выпуска.

Также конкурсник потребовал признать недействительным брачный договор Кварцхелии, следует из сообщений, опубликованных в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что конкурсный управляющий ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама» потребовал взыскать 1 млрд рублей с Гочи Кварцхелии, экс-гендиректора предприятия Сергея Мунтаниола и сменившего его Руслана Хамадишина.