Казань вошла в список городов, где невыгодно сдавать малогабаритное жилье

Средний срок окупаемости такой недвижимости в столице Татарстана достиг показателя в 16,7 года

Фото: Артем Дергунов

Казань вошла в список городов, где невыгодно сдавать малогабаритное жилье. Об этом сообщают в РИА «Новости» со ссылкой на экспертов.

Средний срок окупаемости недвижимости площадью до 32 квадратных метров в Казани достиг показателя в 16,7 года. Доходность арендного малогабаритного жилья в столице Татарстана составляет 6%.

Самым невыгодным для данного вида инвестиций оказался Сочи: доходность — 5,1% и окупаемость — 19,6 года. Также в данный список вошли Санкт-Петербург (5,2% и 19,1 года), Севастополь (5,3% и 18,8 года), Владивосток (5,5% и 18 лет), Нижний Новгород (6% и 16,8 года), Казань (6% и 16,7 года), Симферополь (6,1% и 16,5 года), Калининград (6,2% и 16 лет), Курск (6,3% и 16 лет) и Белгород (6,5% и 15,5 года).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Список наиболее выгодных городов возглавил Нижний Тагил с окупаемостью за 9,4 года и доходностью 10,6%. Также здесь оказались Якутск (10,1% и 9,9 года), Астрахань (10% и 10 лет), Хабаровск (9,6% и 10,4 года), Смоленск (9,6% и 10,5 года), Мурманск (9,5% и 10,5 года), Томск (9,1% и 11 лет), Новокузнецк (9,1% и 11 лет) и Оренбург (8,9% и 11,2 года).

При этом эксперты уверяют, что малогабаритные квартиры остаются более выгодными для сдачи в аренду. Причиной снижения доходности данного вида инвестиций называют значительный рост цены покупки при сохранении арендной стоимости жилья.

Зульфат Шафигуллин