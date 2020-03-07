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В Японии умер еще один пассажир с лайнера Diamond Princess

17:48, 07.03.2020
В Японии умер еще один пассажир с лайнера Diamond Princess
Фото: Реальное время

Еще один с круизного лайнера Diamond Princess умер в Японии от коронавируса. Он стал седьмым пассажиром этого судна, погибшем от инфекции.

Известно, что умершим был мужчина-иностранец, передают «РИА Новости».

На лайнере также были россияне — восемь человек из числа пассажиров этого лайнера эвакуировали на карантин в Казань, у троих подтвердили коронавирус. При этом не зараженные пассажиры могут быть выписаны с карантина уже в эти выходные. В пятницу вечером сообщилось, что трое из них уже выписаны,однако Минздрав Татарстана эти сообщения официально опроверг.

ОбществоМедицина
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