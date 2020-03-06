Минздрав Татарстана опроверг выписку троих россиян с эвакуированного лайнера
Минздрав Татарстана опроверг выписку троих пациентов, эвакуированных с лайнера Diamond Princess.
В ведомстве заявили, что пациенты продолжают находиться под наблюдением врачей. Состояние восьми человек оценивается как стабильное. Карантин и время их пребывания в инфекционной больнице заканчиваются 8 марта.
Ранее СМИ со ссылкой на оперативный штаб по коронавирусу сообщили, что троих россиян, находящихся на карантине в Казани, выписали.ОбществоМедицина Татарстан
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