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Минздрав Татарстана опроверг выписку троих россиян с эвакуированного лайнера

17:21, 06.03.2020
Минздрав Татарстана опроверг выписку троих россиян с эвакуированного лайнера
Фото: realnoevremya.ru

Минздрав Татарстана опроверг выписку троих пациентов, эвакуированных с лайнера Diamond Princess.

В ведомстве заявили, что пациенты продолжают находиться под наблюдением врачей. Состояние восьми человек оценивается как стабильное. Карантин и время их пребывания в инфекционной больнице заканчиваются 8 марта.

Ранее СМИ со ссылкой на оперативный штаб по коронавирусу сообщили, что троих россиян, находящихся на карантине в Казани, выписали.

ОбществоМедицина Татарстан
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