Казанец получил срок за подрыв банкомата

Фото: скриншот видео tatarstan24.tv

В Казани суд приговорил к четырем годам строгого режима 42-летнего казанца за подрыв банкомата. Защита настаивала, что подсудимый сделал это, чтобы вернуть кредит в том же банке, которому принадлежал банкомат.

Инцидент произошел в конце августа 2019 года в Дербышках. Способ подрыва казанец обнаружил в соцсетях. Также он заклинил дверь пластиковым стаканчиком, так как знал, что по тревоге двери помещения должны автоматически закрыться.

Судя по приведенным каналом «Татарстан-24» кадрам, в результате взрыва банкомат разнесло на части, также взрыв выбил входную дверь в помещение. При этом забрать деньги мужчина не успел.

На суде сторона защиты также заявила, что мужчина намеревался забрать из находившихся в банкомате 4 млн рублей только 200 тысяч на оплату кредита — остальное оставить банку.

Напомним, недавно в Казани задержали еще одного мужчину, пытавшегося похитить деньги из банкомата — уже при помощи лома.