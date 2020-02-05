В Казани судят подрывника банкомата, что не успел унести 4 млн рублей

Фото: "Реальное время"

В Советском райсуде Казани стартовал процесс по делу 42-летнего Ленара Назипова. Его обвиняют в попытке хищения 3,7 млн рублей из банкомата в Дербышках путем подрыва, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Предварительным следствием установлено, что на преступление Назипов решился после того, как получил в Сбербанке отказ в крупном кредите. В августе он выбрал объект преступления и заранее запасся газобалонным оборудованием и спецодеждой — дождевиком, перчатками, медицинской маской.

По версии обвинения, в ночь на 1 сентября 2019 года Назипов проник в зону круглосуточного обслуживания филиала Сбербанка в Дербышках на улице Мира, 55, и стал закачивать в банкомат газ из баллона. Однако в помещении сработала сигнализация, и добраться до денег подрывник просто не успел. Как позже установили силовики и сотрудники банка, в момент покушения в банкомате находились 3,707 млн рублей.

Ранее «Реальное время» рассказывало о хакерах, которые увели наличные из банкоматов другого банка.