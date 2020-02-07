В Казани задержали мужчину, который пытался похитить почти 2,7 млн из банкомата

Фото: кадр видео МВД РТ

В Казани задержали мужчину, который пытался похитить деньги из банкомата. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина с помощью металлического прута взломал банкомат и попытался похитить более 2 миллионов 700 тысяч рублей. Однако заметив, что отсек деньгами находится под кодовым замком, он ушел с места.

Полицейские задержали подозреваемого «по горячим следам». Им оказался ранее судимый 58-летний мужчина без определенного места жительства. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение кражи», передает ведомство.

Кроме этого, полицейские установили, что подозреваемый причастен к мошенничеству, совершенному 3 января. Мужчина похитил у 26-летней женщины сотовый телефон с банковской картой, с которой успел потратить 9,5 тысячи рублей.