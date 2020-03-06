Папа римский заявил, что фанаты соцсетей уже мертвы внутри

В современную цифровую эру молодежь больше озабочена фиксированием моментов своей жизни для последующей публикации в соцсетях, чем ее проживанием, заявил папа римский Франциск.

«И молодые люди, и взрослые тратят свою жизнь на поверхностные вещи. Они думают, что живут. На самом деле, внутри они уже мертвы», — сказал он в своем обращении по случаю Всемирного дня молодежи.

По мнению понтифика, в поисках удовольствий и развлечений, в стремлении поймать ускользающие моменты люди все больше погружаются в «цифровой нарциссизм». Папа римский заявил, что сейчас многие живут подобным образом.