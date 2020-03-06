Минниханов о находящихся на карантине из-за коронавируса: «Можете поехать и расцеловать их»

Фото: пресс-служба президента РТ (архив)

Рустам Минниханов подтвердил, что в случае хороших анализов находящиеся на карантине казанцы и гости города смогут отправиться домой после выходных.

«Температуры у них нет, чувствуют себя хорошо. Хотите, можете поехать и расцеловать их, не заболеете», — отметил президент РТ.

Ранее заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева прокомментировала, что, покинут ли люди карантин, зависит от результатов лабораторных исследований.

