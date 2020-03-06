Россияне с Diamond Princess, находящиеся на карантине в Казани, могут отправиться домой уже на выходных

В эти выходные истекают две недели карантина в инфекционной больнице россиян, прибывших с лайнера Diamond Princess. Люди, находящие в заточении уже больше месяца (если считать карантин на круизном судне), могут отправиться домой 8, 9 или 10 марта.

Как объяснила «Реальному времени» руководитель татарстанского штаба по борьбе с коронавирусом, заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, покинут ли люди карантин, зависит от результатов лабораторных исследований.

«Выписывают по результатам анализов. Если по результатам за 6—7 марта анализы будут отрицательные, значит, будет выписка. [Ориентировочная] Дата выписки — 8, 9 или 10 марта — будет зависеть от результатов анализа», — ответила Фазлеева.

На вопрос, было ли предложено гостям города задержаться в Казани подольше, дабы оставить приятные впечатления от пребывания в Казани, Фазлеева ответила отрицательно: люди долгое время не могут вернуться домой и хотят к своей семье.

Напомним, что в ночь на 23 февраля в Казань прибыли восемь эвакуированных граждан России с круизного лайнера Diamond Princess. У троих из них был выявлен коронавирус.

