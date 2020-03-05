В Бавлах после капремонта открылась спортшкола с двумя бассейнами

В Бавлах после капремонта открыли спортшколу с двумя крытыми бассейнами для детей и взрослых.

Капитальный ремонт ДЮСШ №2 начался 2 года назад в рамках реализации федерального проект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». На работы потратили 100 млн рублей, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Также в ходе ремонта были полностью обновлены спортивный и борцовский залы, входящие в состав объекта.

Кроме того, проектировщики учли потребность по обеспечению доступности объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На главном входе устроили пандус, адаптировали санитарно-гигиеническое помещение, приобрели подъемник для спуска на воду.

Ранее сообщалось, что строящийся в Набережных Челнах бассейн планируется сдать в мае, чтобы в июне в тестовом режиме начать работу.

