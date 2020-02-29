Новый бассейн в Челнах начнет работу в тестовом режиме летом 2020 года

Строящийся в Набережных Челнах бассейн планируется сдать в мае, чтобы в июне в тестовом режиме начать работу.

Здесь будут обустроены взрослая чаша с шестью дорожками 2,3 м шириной и 25 м длиной и детская чаша размером 6 на 10 метров, а также зал сухого плавания. Также в бассейне предусмотрены трибуны для зрителей. Планируется, что посещать спортивный комплекс будут порядка 600 человек в сутки.

Объект строится в рамках национального проекта «Демография» и федеральной программы «Спорт — норма жизни», передает пресс-служба Минспорта РТ.

Ранее инспекция Госстройнадзора РТ обнаружила нарушения при строительстве бассейна в Набережных Челнах.

