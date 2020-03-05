В ВОЗ рассказали о ситуации с распространением коронавируса в мире

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новый коронавирус можно сдержать, однако у экспертов вызывает обеспокоенность его распространения в странах со слабой системой здравоохранения.

«Уже есть позитивные сигналы и примеры с нынешним вирусом. Так что давайте реально использовать всеобъемлющий подход, в том числе агрессивное сдерживание. На данный момент мы еще не дошли до этого (объявления пандемии — ред.), хотя есть очень и очень беспокоящие признаки того, что этот вирус продвигается все дальше в страны с более слабой системой здравоохранения. Но это не значит, что мы должны сдаваться», — передает «РИА Новости» его слова.

Он отметил, что сейчас нельзя сдаваться и объявлять пандемию без активной борьбы с распространением нового вируса.

Ранее ООН оценила урон мировой экономике от коронавируса.