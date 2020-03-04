ООН оценила урон мировой экономике от коронавируса

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) оценила в десятки миллиардов долларов потери мировой экономики от падения в феврале производства в Китае из-за вспышки нового коронавируса.

Как уточняется в опубликованном докладе ЮНКТАД, наибольший урон понесли Евросоюз, США, Япония, Республика Корея и Вьетнам. Потери России были оценены в $262 млн.

Авторы поясняют, что в своем докладе они оценили ущерб от вспышки болезни в Китае, тогда как экономические последствия эпидемии в других странах в расчет не принимались. Также внимание составителей документа было сосредоточено на промышленном производстве, а сферу добычи полезных ископаемых эксперты не рассматривали, передает ТАСС.

Ранее эксперт рассказал, что позиция золота в качестве надежного средства вложения и сохранения средств не изменится из-за вспышки нового коронавируса.

