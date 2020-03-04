В России могут упасть цены на отели из-за коронавируса

В России цены на проживание в гостиницах крупных городов могут снизиться на 50–60% из-за ситуации с коронавирусом.

В основном речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Иркутске, Хабаровске, принимавших китайских туристов, пишут «Известия».

Директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов подчеркнул, что граждане КНР составляли около трети всего въездного потока в страну.

Ранее сообщалось, что девелоперская компания Kravt Invest со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге намерена вложить 1,8 млрд рублей в строительство гостиницы Kazan Expo в Казани.

