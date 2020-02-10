Петербургский девелопер вложит 1,8 млрд рублей в строительство отеля у казанского аэропорта

Девелоперская компания Kravt Invest со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге намерена вложить 1,8 млрд рублей в строительство гостиницы Kazan Expo в Казани. Проект реализуется при поддержке правительства Татарстана на условиях государственно-частного партнерства, сообщили «Реальному времени» в компании.

Объект расположится рядом с международным аэропортом Казани и будет соединен с ним крытым теплым переходом. В отеле будет 250 номеров.

Напомним, в январе этого года также стало известно, что первая гостиница может появиться в Иннополисе — ее застройщиком, как сообщалось, также станет Kravt Invest.