Врач предупредил о неочевидной опасности раннего потепления

Фото: realnoevremya.ru Роман Хасаев

Врач-кардиолог и терапевт Юрий Конев предупредил, что при раннем потеплении нужно одеваться по погоде.

По его словам, если не соблюдать температурный режим и в теплую погоду надевать пуховик, то из-за обильного потоотделения кожный покров может покрыться сыпью. А это может привести к различным дерматологическим заболеваниям.

Конев также отметил, что люди с хроническими проблемами здоровья сразу ощущают перемены при резком падении температуры.

«Но когда температура и давление постепенно повышаются, то многие даже ощущают прилив сил», — заявил эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».

Также он рассказал, что во время потепления люди будут чувствовать себя прекрасно.

Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане на этой неделе.