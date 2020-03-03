Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Татарстане на этой неделе
Погода в Татарстане ухудшится в середине начавшейся недели, это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.
Пока Татарстан, как и большая часть европейской территории России, находится под влиянием гребня сибирского антициклона. Сухая и очень теплая погода сохранится в республике до среды.
Уже 4 марта через Татарстан пройдет атмосферный фронт. Жителям республики стоит ожидать небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.
В ночь на четверг, 5 марта, местами пойдет небольшой снег, температура опустится до –8°С. Днем на регион начнет влиять пришедший из Скандинавии очередной антициклон. Рост атмосферного давления приведет к размыванию облачности и прекращению осадков, отмечают синоптики.
Ранее сообщалось, что погода в Казани побила очередной температурный рекорд. Это первый «весенний» показатель выше нормы.
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