Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Татарстане на этой неделе

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Погода в Татарстане ухудшится в середине начавшейся недели, это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Пока Татарстан, как и большая часть европейской территории России, находится под влиянием гребня сибирского антициклона. Сухая и очень теплая погода сохранится в республике до среды.

Уже 4 марта через Татарстан пройдет атмосферный фронт. Жителям республики стоит ожидать небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.

В ночь на четверг, 5 марта, местами пойдет небольшой снег, температура опустится до –8°С. Днем на регион начнет влиять пришедший из Скандинавии очередной антициклон. Рост атмосферного давления приведет к размыванию облачности и прекращению осадков, отмечают синоптики.

Ранее сообщалось, что погода в Казани побила очередной температурный рекорд. Это первый «весенний» показатель выше нормы.

