Главное к утру: вице-премьер Дагестана из Татарстана, мировое соглашение «Сантехприбора» и вирусы из космоса
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 4 марта.
- Глава Дагестана Владимир Васильев назначил врио вице-премьера, который будет курировать строительную сферу. Им стал бывший замминистра транспорта Татарстана Инсаф Хайруллин.
«Указом главы Дагестана Владимира Васильева Инсаф Рашитович Хайруллин назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства республики, он будет курировать строительную отрасль», — передает ТАСС слова представителя администрации главы республики.
- ПАО «КАМАЗ» предупредило о возможных ограничениях, связанных с распространением коронавируса. В случае возможного невыхода на работу руководство окажет сотрудникам материальную поддержку. Правда, оказалось, что речь идет о питании и медикаментах.
- Ученый КФУ прокомментировал информацию об опасности вирусов из космоса. Руководитель виртуальной лаборатории «Экстремальная биология» КФУ Олег Гусев считает, что переживать об опасности агрессивных вирусов из космоса человечеству пока рано. Но изучать изменчивость микроорганизмов вне Земли необходимо.
- 13-летняя школьница Аня Соловьева из Набережных Челнов, воспитанница местной секции по синхронному плаванию, спасла в одном из городских бассейнов семилетнего мальчика. Мальчик пробыл на глубине 2 метров около трех минут. Соловьевой удалось вытащить его из бассейна буквально на себе.
- Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение между налоговой службой и обанкротившимся заводом «Сантехприбор». Само дело о несостоятельности прекращено. Решение было принято 2 марта, говорится в сообщении конкурсного управляющего предприятия, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.
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