В Челнах школьница рассказала подробности того, как спасла тонущего в бассейне мальчика — видео

Фото: скриншот видео tnv.ru

13-летняя школьница Аня Соловьева из Набережных Челнов, воспитанница местной секции по синхронному плаванию, спасла в одном из городских бассейнов семилетнего мальчика, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Мальчик пробыл на глубине двух метров около трех минут. Соловьевой удалось вытащить его из бассейна буквально на себе.

— Я плыла и увидела мальчика без движения. Достала его, вышла вот сюда, на ступеньки. Он был тяжелым. Потом подбежали все тренеры, тоже начали его откачивать, — рассказала девочка.

После этого к бассейну подбежала Ольга Острова, тренер групповых занятий по плаванию для детей. Она начала реанимационные действия, также сотрудники бассейна вызвали скорую помощь. Мальчика удалось вернуть в сознание. Сейчас он здоров и вернулся к учебе.

За спасение мальчика Аню Соловьеву наградил лично мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.