Глава Дагестана назначил заместителем Здунова еще одного чиновника из Татарстана

Глава Дагестана Владимир Васильев назначил врио вице-премьера, который будет курировать строительную сферу. Им стал бывший замминистра транспорта Татарстана Инсаф Хайруллин.

«Сегодня указом главы Дагестана Владимира Васильева Инсаф Рашитович Хайруллин назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства республики, он будет курировать строительную отрасль», — передает ТАСС слова представителя администрации главы республики.

Эта должность оставалась вакантной более года, когда в ноябре 2018-го ее покинул предыдущий замглавы правительства.

Инсаф Хайруллин с 2005 по 2010 год занимал пост замминистра экономики Татарстана. Потом 4 года являлся первым заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Напомним, что в феврале 2018 года Васильев назначил премьер-министром Дагестана Артема Здунова. До этого Здунов возглавлял татарстанское Министерство экономики. Таким образом он забрал к себе своего давнего коллегу, поскольку и сам являлся заместителем министра экономики с 2010 по 2014 год.