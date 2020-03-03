Ученый КФУ прокомментировал информацию об опасности вирусов из космоса

Фото: Роскосмос

Переживать об опасности агрессивных вирусов из космоса для человечества пока рано. Но изучать изменчивость микроорганизмов вне Земли необходимо, считает руководитель виртуальной лаборатории «Экстремальная биология» КФУ Олег Гусев.

Так он прокомментировал статью об опасности «космических» инфекций, ссылающуюся на заявления профессора Йельского университета Дова Гринбаума.

Гусев пояснил, что данные об агрессивности вирусов взяты из единственной работы на эту тему, которая изучала штаммы, выращенные в условиях космической станции. Ученый подчеркнул, что микроорганизмы не могут перемещаться в открытом космосе, поскольку космический ультрафиолет губителен для них.

«Надо понимать, что речь здесь идет о двух совсем разных феноменах: культивация в космосе и воздействие жестких условий открытого космоса на неактивные вирусы и микроорганизмы», — приводит слова Гусева пресс-служба КФУ.

Ранее в СМИ появилась статья об опасности космических миссий, которые должны доставить на Землю горные породы Марса и астероида Ryugu. Якобы в этих образцах могут прятаться споры неизвестных науке агрессивных инфекций из космоса.