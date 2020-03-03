КАМАЗ пообещал материальную поддержку сотрудникам из-за ограничений по коронавирусу

Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев

ПАО «КАМАЗ» предупредило о возможных ограничениях, связанных с распространением коронавируса. В случае возможного невыхода на работу руководство окажет сотрудникам материальную поддержку.

Правда, оказалось, что речь идет о питании и медикаментах, передает «Интерфакс».

«Я также уверен, что наши сотрудники с пониманием отнесутся к дополнительным проверкам со стороны медицинских сотрудников на проходных и установке специальных приборов», — заявил гендиректор предприятия Сергей Когогин.

Напомним, что КАМАЗ готов ввести неполную рабочую неделю, если ряд партнеров сорвет поставки из-за эпидемии коронавируса. Разрешить проблемы с комплектующими из Китая планируется к маю.