В Казани построят центры фигурного катания и пляжных видов спорта

В Казани запланировано строительство двух региональных центров: фигурного катания и пляжных видов спорта. Об этом заявили на брифинге в Кабмине.

По словам министра спорта РТ Владимира Леонова, в этом году должна быть подготовлена вся проектно-сметная документация, после чего республика обратится в федеральный центр за софинансированием строительства этих объектов. Оба они расположатся в Ново-Савиновском районе, на улице Гаврилова.

Кроме того, в столице Татарстана запланировано строительство крытого бассейна.