Новости общества

11:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани построят центры фигурного катания и пляжных видов спорта

10:52, 03.03.2020
В Казани построят центры фигурного катания и пляжных видов спорта
Фото: realnoevremya.ru

В Казани запланировано строительство двух региональных центров: фигурного катания и пляжных видов спорта. Об этом заявили на брифинге в Кабмине.

По словам министра спорта РТ Владимира Леонова, в этом году должна быть подготовлена вся проектно-сметная документация, после чего республика обратится в федеральный центр за софинансированием строительства этих объектов. Оба они расположатся в Ново-Савиновском районе, на улице Гаврилова.

Кроме того, в столице Татарстана запланировано строительство крытого бассейна.

ОбществоСпортФигурное катание Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров