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Ребенка, оставшегося в живых после поножовщины, переведут из реанимации в ДРКБ

09:34, 02.03.2020
Ребенка, оставшегося в живых после поножовщины, переведут из реанимации в ДРКБ
Фото: "Реальное время"

Ребенка. который остался в живых после трех ударов ножом собственной матерью , переведут из реанимации в профильное отделение ДРКБ. Об этом «Реальному времени» рассказала пресс-секретарь Минздрава РТ Альфия Хасанова.

Состояние ребенка врачи оценивают как стабильное Мать ребенка все еще находится в реанимации городской клинической больницы №7, ее состояние стабильно тяжелое.

В Казани мать зарезала семилетних близнецов, после чего попыталась покончить с собой. ЧП произошло в одном из домов на Чистопольской. Женщина в приступе ревности напала на двоих сыновей, а после попыталась свести счеты с жизнью. Один ребенок погиб, его брат госпитализирован. Татарстанское управление СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство.

Общество Татарстан
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