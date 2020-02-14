Госстройнадзор РТ выявил нарушения на стройке бассейна в Набережных Челнах

Инспекция Госстройнадзора РТ обнаружила нарушения при строительстве бассейна в Набережных Челнах.

Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушения выявлены в части требований проектной документации. По результатам проверки было выдано предписание об устранении нарушений. Недочеты должны быть устранены до 10 апреля 2020 года.

После истечения срока устранения нарушений ведомство проведет еще одну проверку.

Ранее «Реальное время» сообщало, что контракт на строительство пятого по счету муниципального крытого плавательного бассейна в Набережных Челнах стоимостью почти 279 млн рублей выиграла компания Рауфа Галямова «Фортэкс».