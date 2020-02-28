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В Татарстане стало больше школ с предметами профильного уровня

22:59, 28.02.2020
В Татарстане стало больше школ с предметами профильного уровня
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане стало больше школ, в которых реализуются программы естественно-научной, математической и информационно-технологической направленности на профильном уровне.


В республике около 21,3 тыс. старшеклассников, или 65% из 480 школ, выбрали для изучения на профильном уровне один или несколько предметов естественно-научной, математической или информационно-технологической направленности, сообщила заместитель начальника отдела общего образования и итоговой аттестации обучающихся Минобрнауки РТ Татьяна Лустина.

«По естественно-научной направленности обучается 4,7 тыс. старшеклассников, или 18,7%, по математической — 4,5 тыс. учащихся, или 17,9%, по информационно-технологическому профилю — свыше 2 тыс., или 7,9%», — цитирует ее слова «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что лицей №146 Ново-Савиновского района Казани стал третьим на IV Всероссийском конкурсе «Успешная школа». Он получил грант в размере 500 тыс. рублей.

ОбществоОбразование Татарстан
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