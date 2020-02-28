Казанский лицей стал бронзовым призером конкурса «Успешная школа» и получил полмиллиона рублей

Лицей №146 Ново-Савиновского района Казани стал третьим на IV Всероссийском конкурсе «Успешная школа». Он получил грант в размере 500 тыс. рублей.

Помимо лицея №146, Казань на конкурсе представил лицей №78 Приволжского района.

Очный этап конкурса прошел в Москве с 25 по 27 февраля. Так, конкурсантам необходимо было презентовать успешно реализованные методики, технологии и модели образовательного процесса, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, две команды из Татарстана примут участие в полуфинале конкурса «Учитель будущего».