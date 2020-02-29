Режиссер «Холопа» и «Текста» рассказал о работе над триллером про Есенина

Фото: wikipedia.org Ekaterina Grub

Режиссер фильмов «Холоп» и «Текст» Клим Шипенко рассказал о работе над триллером про Сергея Есенина.

«Изучая историю смерти Есенина, наталкиваешься на множество версий. Это очень интересно, мне захотелось снять именно про пять последних дней жизни Есенина, а не делать байопик. Мы с моим отцом изучили все версии и выдвинули свою. Естественно, она отвечает кинематографичности», — отметил он.

По словам Шипенко, картина будет повествовать о пяти последних днях жизни поэта, стихов в фильме будет мало.

Кроме того, режиссер подчеркнул, что фильм получится фантасмагоричным. «Будет показано, что он видит, как воспринимает реальность», — передает ТАСС слова Шипенко.

Напомним, комедия Клима Шипенко «Холоп» собрала более 3 млрд рублей с начала проката 26 декабря и стала первым российским фильмом, которому удалось достичь этого показателя.

