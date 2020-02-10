«Холоп» стал первым российским фильмом, который собрал больше 3 млрд рублей

Фото: скриншот трейлера centpart.ru/ © Централ Партнершип

Комедия Клима Шипенко «Холоп» собрала более 3 млрд рублей с начала проката 26 декабря и стала первый российским фильмом, которому удалось достичь этого показателя.

Согласно данным портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, за 6–9 февраля фильм собрал почти 43,5 млн рублей.

Ранее «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории. К вечеру 3 февраля картина собрала рекордные для российского кино 3,044 млрд рублей. Таким образом, фильм обошел спортивную драму «Движение вверх» Антона Мегердичева (3,043 млрд рублей). На тот момент «Холопа» собрал только «Аватар» Джеймса Кэмерона (3,639 млрд рублей).