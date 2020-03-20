Верховный суд РТ утвердил оправдательный приговор ВИП-приставу Алпаровой

Законным и обоснованным признал сегодня оправдательный приговор экс-начальнику отдела особых исполнительных производств УФССП по РТ Жанне Алпаровой Верховный суд Татарстана. Об этом «Реальному времени» сообщила адвокат оправданной Наталья Фарукшина.

Заседание апелляционной инстанции по этому делу откладывалось несколько раз. На прошлом представитель прокуратуры РТ просил об отмене приговора и направлении дела на повторное рассмотрение в районный суд. Оправданная и ее защитник настаивали — доказательства обвинения не нашли подтверждения в суде.

С мая 2019-го Алпарова находится в СИЗО-2 Казани: по приговору Кировского райсуда Казани она получила 7 лет за превышение полномочий по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал». Вину в этом ВИП-пристав не признала, оспаривала приговор, но 26 ноября он вступил в силу. А через три дня Советский райсуд оправдал Алпарову по второму делу.

Ее обвиняли в превышении полномочий по пяти эпизодам. Главный из них был связан с исполнением приставами решения Арбитражного суда РТ об аресте видеорегистраторов и другой техники под маркой iBOX по заявлению правообладателя данного товарного знака. По версии следствия, с подачи Алпаровой ее подчиненные нарушили закон, слишком рьяно исполнив решение об аресте и передав его на ответственное хранение взыскателю.

Тот факт, что в последующем арестованный товар суд признал контрафактом, а взыскатель с должником примирились, на обвинение Алпаровой не повлиял. Райсуд не усмотрел в ее действиях состава. Как и еще четырех эпизода дела, связанных с невзысканием исполнительского сбора с должников, в том числе — состоящих в родстве с экс-владельцем агрохолдинга «ВАМИН» Вагизом Мингазовым.

Верховный суд Татарстана согласился с выводами районного суда.