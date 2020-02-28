Главное к утру: орден Дружбы, законопроект о беспилотниках и татарский в Google
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 28 февраля.
- Несмотря на то, что Google добавил возможность перевода с татарского языка, обновления пока недоступны. В пресс-службе Google «Реальному времени» сообщили, что все пользователи получат доступ к татарскому языку в переводчике в течение двух недель. Как объяснили нашему изданию в компании, обновления всегда становятся доступны постепенно, это стандартная практика, которая позволяет на ранних этапах в рамках небольших групп обнаружить ошибки и оперативно исправить их.
- Минздрав РФ не согласился с данными Счетной палаты, согласно которым на трети объектов оказания медпомощи в России отсутствуют водопровод и канализация. Пресс-служба Минздрава отметила, что в данные Счетной палаты включены объекты зданий, в которых непосредственно медицинская помощь не оказывается: «гаражи, склады, компрессорные и трансформаторные подстанции, котельные и др».
- Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении начальника управления Министерства юстиции России по Татарстану Виктора Демидова орденом Дружбы. Он награжден «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».
- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана сообщило «Реальному времени», что ждет распоряжения правительства РТ, чтобы привлечь студенческие отряды к программе «Наш двор».
«После утверждения распоряжения кабинета министров по программе и проведения торгов ГКУ «Главинвестстрой РТ» будут направлены письма в подрядные организации о привлечении студенческих строительных отрядов к реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды» и программы «Наш двор», — рассказали в ведомстве.
- Госсовет Татарстан внес в Госдуму законопроект, регламентирующий использование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Соответствующий законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Как отмечается в пояснительной записке к документу, на сегодняшний день по дорогам Москвы и Татарстана в экспериментальном режиме курсирует 91 беспилотный автомобиль.
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