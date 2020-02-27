В Google рассказали, когда татарский язык станет доступен всем пользователям переводчика

В пресс-службе Google «Реальному времени» сообщили, что все пользователи получат доступ к татарскому языку в переводчике в течение следующих двух недель.

Как объяснили нашему изданию в компании, обновления всегда становятся доступны постепенно и это стандартная практика, которая позволяет на ранних этапах в рамках небольших групп обнаружить ошибки и оперативно исправить их.

На данный момент возможность воспользоваться татарским переводчиком есть у 1% пользователей, уточнили в Google.

Напомним, сегодня стало известно, что Google Translate освоил несколько новых языков, в их числе и татарский. Однако пользователи из Татарстана не нашли его в опциях сервиса.

Позже в компании объяснили, что Google говорит по-татарски лишь для некоторых пользователей.

