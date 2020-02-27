Минздрав РФ поспорил со Счетной палатой из-за медучреждений без горячей воды

Минздрав РФ не согласился с данными Счетной палаты, согласно которым на трети объектов оказания медпомощи в России отсутствуют водопровод и канализация.

Пресс-служба Минздрава отметила, что в данных Счетной палаты включены объекты здания, в которых непосредственно медицинская помощь не оказывается: «гаражи, склады, компрессорные и трансформаторные подстанции, котельные и др».

По данным ведомства, на 1 января 2019 года (отчет на эту дату опубликовала Счетная палата) из 20 тыс зданий, в которых располагаются подразделения медорганизаций, оказывающие амбулаторную медпомощь, водопровод имелся в 19,3 тыс, центральное отопление в 17,5 тыс, канализация — в 18,7 тыс.

Ранее Счетная палата РФ провела проверку, по итогам которой пришла к выводу, что по состоянию на 1 января 2019 года из 116 тыс. 865 зданий, в которых оказывается медпомощь, 14 % находились в аварийном состоянии, в 30,5 % отсутствовал водопровод, в 52,1 % — горячее водоснабжение, в 41,1 % — центральное отопление, в 35 % — канализация, в 47 % не обеспечивалась доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таким образом, Счетная палата констатировала неудовлетворительное техническое и санитарное состояние зданий, передает «Интерфакс».