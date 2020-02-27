Минстрой Татарстана ждет распоряжения правительства, чтобы привлечь студотряды к программе «Наш двор»

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана сообщило «Реальному времени», что ждет распоряжения правительства РТ, чтобы привлечь студенческие отряды к программе «Наш двор».

«После утверждения распоряжения кабинета министров по программе и проведения торгов ГКУ «Главинвестстрой РТ» будут направлены письма в подрядные организации о привлечении студенческих строительных отрядов к реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды» и программы «Наш двор», — рассказали в ведомстве.

Ранее депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев предложил привлечь студентов на мегастройку ближайших трех лет в Татарстане — программу «Наш двор».

«Есть программа благоустройства дворов в Татарстане, на нее выделено 50 млрд рублей. Мне кажется, здесь и нужно привлечь студентов. Во-первых, это и удешевит стоимость работы, во-вторых — воспитывает саму молодежь. Если они своими руками займутся благоустройством, то они и будут смотреть за ними [дворами]», — заявил он сегодня журналистам.

Как выяснилось, этот вопрос уже прорабатывается на уровне министерств в республике. Министерство молодежи РТ отправило запрос в Минстрой республики, чтобы получить задание с подробным описанием работ и количеством студентов, которое потребуется для реализации проекта.