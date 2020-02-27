Путин наградил начальника управления Минюста РФ по Татарстану орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении начальника управления Министерства юстиции России по Татарстану Виктора Демидова орденом Дружбы.
Он награжден «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».
Также Путин присвоил директору института КФУ Радифу Замалетдинову звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» и гендиректору АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ» Мидхату Гатауллину звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».
Ранее Путин наградил ряд работников «Татнефти».ОбществоВласть Татарстан
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