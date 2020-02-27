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Путин наградил начальника управления Минюста РФ по Татарстану орденом Дружбы

19:20, 27.02.2020
Путин наградил начальника управления Минюста РФ по Татарстану орденом Дружбы
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении начальника управления Министерства юстиции России по Татарстану Виктора Демидова орденом Дружбы.

Он награжден «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

Также Путин присвоил директору института КФУ Радифу Замалетдинову звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» и гендиректору АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ» Мидхату Гатауллину звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Ранее Путин наградил ряд работников «Татнефти».

ОбществоВласть Татарстан
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