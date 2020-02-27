Госсовет Татарстана внес в Думу законопроект об эксплуатации беспилотных автомобилей

Госсовет Татарстан внес в Госдуму законопроект, регламентирующий использование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Соответствующий законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, на сегодняшний день по дорогам Москвы и Татарстана в экспериментальном режиме курсирует 91 беспилотный автомобиль.

«В связи с этим законопроектом предлагается поэтапное внедрение инновационных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования», — указывается в тексте.

Согласно классификации, которую разработало международное сообщество автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers International, SAE International), существует шесть уровней автоматизации транспортных средств от нулевого уровня, к которому относится полностью управляемое и контролируемое человеком транспортное средство, до пятого уровня. Под последним подразумевается полностью автономный (беспилотный) автомобиль.

Законопроект направлен на транспортные средства четвертого и пятого уровней, и для их разграничения предлагается ввести специальный понятийный аппарат.

Кроме того, документом также предусматривается определение сферы действия и полномочий федеральных органов исполнительной власти в области эксплуатации беспилотных автомобилей.

Авторы законопроекта предлагают ввести специальный порядок проведения технического осмотра таких машин, а также рассмотреть особенности страхования гражданской ответственности собственников таких транспортных средств.