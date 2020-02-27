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Итоги дня: новый генеральный директор «Нижнекамскнефтехима», Google Translate на татарском, первое пассажирское судно на СПГ

19:00, 27.02.2020
Итоги дня: новый генеральный директор «Нижнекамскнефтехима», Google Translate на татарском, первое пассажирское судно на СПГ
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 27 февраля.

  • Сегодня на совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» акционерами принято решение поддержать инициативу Азата Бикмурзина и освободить его с должности генерального директора предприятия. Азат Бикмурзин принял это решение в связи с переводом на другую работу. Решением акционеров с 27 февраля пост генерального директора НКНХ занял Айрат Сафин, до этого возглавлявший завод этилена «Казаньоргсинтеза». Кандидатуру Айрата Фоатовича также поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов.
  • Google Translate добавил новые языки для перевода. В обновленном переводчике теперь доступен татарский язык. Позже в пресс-службе Google сообщили, что татарский язык пока доступен только части пользователей переводчика.
  • Ново-Савиновский райсуд Казани отправил в СИЗО 54-летнюю Киру Целищеву, экс-руководителя филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы. Она уже была судима за взятки, теперь Следком подозревает ее в посредничестве взяточничеству.
  • Председатель арбитражного суда Татарстана Максим Боровков на отчетном совещании сообщил, что произошел значительный рост количества поступивших заявлений о несостоятельности (банкротстве) в прошлом году. Поступило 3 598 заявлений, из которых принято к производству 3 245 заявлений. Это на 62,5% больше, чем в 2018 году. А по рассмотренным больше на 71%.
  • Зеленодольский завод имени А.М. Горького заложил первое в России пассажирское судно проекта 03622 «Чайка», двигатель которого работает на сжиженном природном газе (СПГ).
  • Вице-премьер России Марат Хуснуллин назначен куратором национальных проектов по жилью и дорогам, части комплексного плана развития магистральной инфраструктуры.
Общество Татарстан
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