Итоги дня: новый генеральный директор «Нижнекамскнефтехима», Google Translate на татарском, первое пассажирское судно на СПГ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 27 февраля.
- Сегодня на совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» акционерами принято решение поддержать инициативу Азата Бикмурзина и освободить его с должности генерального директора предприятия. Азат Бикмурзин принял это решение в связи с переводом на другую работу. Решением акционеров с 27 февраля пост генерального директора НКНХ занял Айрат Сафин, до этого возглавлявший завод этилена «Казаньоргсинтеза». Кандидатуру Айрата Фоатовича также поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов.
- Google Translate добавил новые языки для перевода. В обновленном переводчике теперь доступен татарский язык. Позже в пресс-службе Google сообщили, что татарский язык пока доступен только части пользователей переводчика.
- Ново-Савиновский райсуд Казани отправил в СИЗО 54-летнюю Киру Целищеву, экс-руководителя филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы. Она уже была судима за взятки, теперь Следком подозревает ее в посредничестве взяточничеству.
- Председатель арбитражного суда Татарстана Максим Боровков на отчетном совещании сообщил, что произошел значительный рост количества поступивших заявлений о несостоятельности (банкротстве) в прошлом году. Поступило 3 598 заявлений, из которых принято к производству 3 245 заявлений. Это на 62,5% больше, чем в 2018 году. А по рассмотренным больше на 71%.
- Зеленодольский завод имени А.М. Горького заложил первое в России пассажирское судно проекта 03622 «Чайка», двигатель которого работает на сжиженном природном газе (СПГ).
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин назначен куратором национальных проектов по жилью и дорогам, части комплексного плана развития магистральной инфраструктуры.
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