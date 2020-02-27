В Казани арестовали экс-главу филиала медико-социальной экспертизы

Ново-Савиновский райсуд Казани отправил в СИЗО 54-летнюю Киру Целищеву, экс-руководителя филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы. Она уже была судима за взятки, теперь Следком подозревает ее в посредничестве взяточничеству.



Целищева арестована до 2 апреля, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе районного суда.

Как выяснило «Реальное время», один из призывников написал явку с повинной о передаче 150 тысяч рублей подозреваемой — за решение вопроса с освобождением от воинской службы по состоянию здоровья.

Детали нового и старого уголовного дела ВИП-врача, а также подробности расследования ранее вскрытых взяток «под военкомат» — в материале «Реального времени».