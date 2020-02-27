Хуснуллин стал куратором национальных проектов по жилью и дорогам

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назначен куратором национальных проектов по жилью и дорогам, части комплексного плана развития магистральной инфраструктуры.

Вице-премьер Андрей Белоусов стал куратором национальных проектов по производительности труда, малому и среднему предпринимательству, экспорту, Виктория Абрамченко — нацпроекта «Экология», Дмитрий Чернышенко — нацпроекта «Культура».

Татьяна Голикова сохранила кураторство национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука».

Руководителем по нацпроекту «Демография» назначен министр труда и социальной защиты Антон Котяков, по нацпроекту «Образование» — министр просвещения России Сергей Кравцов, по нацпроекту «Здравоохранение» — глава Минздрава Михаил Мурашко, по нацпроекту «Наука» — глава Минобрнауки России Валерий Фальков, пишет ТАСС.

Ранее Хуснуллин заявил, что национальные проекты необходимо «донастроить» и сделать их более гибкими, тогда «на все хватит денег». По его мнению, от скорости и качества реализации нацпроектов зависит поддержка населения. Хуснуллин отметил, что существует «политика быстрых побед», когда можно сделать очень простые и эффективные вещи.