В Татарстане уровень банкротства почти вдвое выше среднероссийского

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Взрывной рост заявлений о банкротстве юридических и физических лиц произошел в Татарстане по итогам 2019 года. Об этом сообщил сегодня председатель арбитражного суда Татарстана Максим Боровков на отчетном совещании.

«Значительный рост количества поступивших заявлений о несостоятельности (банкротстве) произошел в прошлом году , — доложил он. — Поступило 3 598 заявлений, из которых принято к производству 3245 заявлений. Это на 62,5% больше, чем в 2018 году. А по рассмотренным больше на 71%», — сообщил он, добавив, что в целом по стране рост подобных дел составил 40%.

При этом 2/3 дел приходятся на банкротство частных лиц. По словам Максима Боровкова, в прошлом году поступило 2244 дела о банкротстве против 1171 дела в 2018 году. «Рост на 91,6%», — отметил он. Совокупный объем требований кредиторов к должникам им не назывался.