Google: татарский язык пока доступен только части пользователей переводчика

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В пресс-службе Google прокомментировали «Реальному времени» жалобы о недоступности татарского языка в машинном переводчике. В компании утверждают, что пока Google говорит по-татарски только для некоторых пользователей.

Пока пресс-служба цифрового гиганта не может назвать дату, когда новый язык станет доступен для всех пользователей.

Напомним, что сегодня стало известно, что Google Translate освоил несколько новых языков, в их числе и татарский. Однако пользователи из Татарстана не нашли его в опциях сервиса.