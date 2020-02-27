Ответ на коронавирусную истерию: как в Татарстане поддержали флешмоб #своихнебросаем

На этой неделе казанские блогеры и деятели эстрады включились во флешмоб #своихнебросаем — в поддержку россиян, которые проходят карантин по коронавирусу. Люди подбадривают тех, кто сейчас находится в инфекционной больнице в Казани на лечении и карантине.

Сам флешмоб стартовал намного раньше в Тюмени — и стал своеобразным ответом на панику после сообщения вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о том, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть охваченные коронавирусом территории Китая, пройдут карантин в Тюменской области. Стоит отметить, что именно в Тюменской области зарегистрировали один из первых случаев заражения коронавирусом в России.

Это спровоцировало шквал панических сообщений в соцсетях, а флешмоб стал реакцией пользователей на такую панику. На акцию вскоре обратили внимание федеральные СМИ.

— Это же наши люди. Они нуждаются в помощи сейчас, в нашей поддержке. Их привозят не к вам в квартиру, а в закрытый санаторий, где будут применены все меры безопасности. Плюс они вообще даже без симптомов болезни, они с огромной вероятностью здоровы. Давайте прекратим этот балаган и панику в Сети.

Напомним, что Казань оказалась в схожей ситуации. Граждане России с лайнера Diamond Princess, на котором распространился коронавирус, прибыли в Казань на карантин в минувшие выходные, у троих из них наличие вируса подтвердили. Как ранее писало «Реальное время», ситуация также спровоцировала волну паники в соцсетях и посты о якобы закрытой РКБ — Минздрав Татарстана опровергал эти сообщения.

К флешмобу подключились казанские блогеры, в том числе и с числом подписчиков от 100 тысяч. Так, находящихся на карантине поддержали артисты Ландыш Нигматжянова (282 тыс. подписчиков), и Рамиль Закиров (26 тыс. подписчиков), блогеры Алина Гимальтдинова (238 тыс. подписчиков), Искандар Гайсин (почти 100 тыс. подписчиков) и Ильназ Гарипов (78,4 тыс. подписчиков).

— Эти люди, которые оказались на своей родной земле ближе к родным являются центром обсуждения и осуждения всего города. А теперь на секундочку представьте в этой больнице ваши близкие и родные. И вы такие: «а нафига, пап/мам вы приперлись? Не могли сначала выздороветь где-нибудь там, где медицина лучше и потом только возвращаться домой? [...] Сувенирчик скажу я вам, так себе...» — написала татарстанская блогерша Эльза «Ураган мама», у которой 138 тыс. подписчиков (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

Сейчас по хештегу #своихнебросаем насчитывается уже более 10 тысяч публикаций, но из последних значительная часть связана не с коронавирусом, а просто с жизненными трудностями, например, с авариями. Другая часть — именно флешмоб тюменцев, которые включились в него очень активно. Татарстанские блогеры в основном ограничились постами в «сторис» — часть из них на данный момент уже недоступна.

Активность жителей Татарстана, напомним, проявилась и вне социальных сетей. Так, несколько дней назад жители Казани устроили салют в поддержку людей, находящихся на карантине в Республиканской клинической инфекционной больнице. Также казанцы принесли с собой плакат с надписью «Не болейте!».