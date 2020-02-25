Жители Казани устроили салют в поддержку людей, находящихся на карантине в РКИБ

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Жители Казани устроили салют в поддержку людей, находящихся на карантине в Республиканской клинической инфекционной больнице. Сообщение об это появилось в соцсетях РКИБ.

Также казанцы принесли с собой плакат с надписью «Не болейте!».

Ранее Минздрав Татарстана отчитался о состоянии восьми пассажиров, прибывших с круизного лайнера Diamond Princess. На 25 февраля состояние здоровья эвакуированных оценивается как удовлетворительное.

Сегодня корреспонденты «Реального времени» побывали в Республиканской клинической инфекционной больнице и выяснили подробности о состоянии пациентов, условиях их пребывания в столице Татарстана и мерах, принимаемых к предотвращению коронавируса.