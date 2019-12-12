В Татарстане планируют завершить в 2020 году сбор экспертных заключений по проекту МСЗ

В Татарстане планируют в начале 2020 года собрать экспертные отзывы по проекту мусоросжигательного завода под Казанью.

Как отметила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова, до этого времени строительство завода не начнется.

«Несколько экспертов должны сформировать свое заключение до конца текущего года, еще часть экспертов — в начале следующего года», — передает ее слова «Интерфакс».

Ожидаются заключение по проекту МСЗ от пяти экспертов, в том числе иностранных.

Ранее сообщалось, что для анализа проектной документации МСЗ планируется привлечь научных специалистов из Германии.