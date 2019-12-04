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Промышленность

Для изучения проекта МСЗ в Татарстане планируют привлечь экспертов из Германии

17:10, 04.12.2019 1
Для изучения проекта МСЗ в Татарстане планируют привлечь экспертов из Германии
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Для анализа проектной документации завода по термическому обезвреживанию отходов, который планируют построить под Казанью, предполагается привлечь научных специалистов из Германии.

Участие в международной экспертизе примут не менее трех экспертов, которые имеют опыт проектирования, аудита экологической безопасности и экономической эффективности, а также эксплуатации заводов по термическому обезвреживанию ТКО, рассказал «Татар-информ» министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

«Планируем, что подведенные итоги будут озвучены научными экспертами Германии», — отметил он.

Шадриков обратил внимание на то, что российским законодательством проведение подобной экспертизы не предусмотрено. «Экспертная оценка проекта зарубежными экспертами может существенно дополнить результаты ГЭЭ и способствовать повышению качества оценки степени экологической безопасности проекта», — заявил министр.

Провести международную экспертизу проекта завода поручил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее сообщалось, что в Осиново на строительной площадке мусоросжигательного завода будет работать специальный центр информирования. В нем можно будет получить объяснения специалистов по параметрам и техническим характеристикам предприятия. Это делается с целью повышения прозрачности проектов для населения.

ПромышленностьОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:24
    До нового года Разрешение на строительство МСЗ будет выдано. А дополнительные международная или иная экспертиза это отвод глаз простых обывателей от проблемы правильного места размещения объекта и маленький, но распил бюджетных средств.
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