Минниханов встретился с Караденизом

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана встретился сегодня с бывшим полузащитником «Рубина» Гекденизом Караденизом. Фотографию с футболистом он выложил в Instagram.

«С легендой «Рубина»!» — подписал снимок президент РТ.

Напомним, накануне Карадениз встретился с мэром Казани Ильсуром Метшиным. Спортсмен вернулся в столицу Татарстана, чтобы достроить мечеть в поселке Калинино. Она была заложена еще в 2016 году, и Карадениз вложил в ее строительство собственные деньги.

Турецкий футболист выступал за казанский клуб 10 лет, с 2008 по 2018 год.