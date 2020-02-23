Гекдениз Карадениз приехал в Казань и встретился с Ильсуром Метшиным

Экс-футболист казанского «Рубина» Гекдениз Карадениз в Казани встретился с мэром столицы Татарстана Ильсуром Метшиным.

«Хочу выразить огромную благодарность меру Казани Ильсуру Раисовичу, что нашел время встретиться, тепло принял и выслушал меня. Также большое спасибо за обещание помочь в благоустройстве двора мечети Карадениз», — написал бывший футболист в Instagram.

Карадениз выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год. В составе казанцев он стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России 2012 года, а также двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012). В мае 2018 года турок объявил о завершении карьеры.