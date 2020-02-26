Минздрав РТ рассказал, почему скорая не успела к мужчине, умершему в магазине

Фото: кадр видео из соцсети

Минздрав РТ прокомментировал позднее прибытие скорой помощи в поселок Новые Салмачи. Напомним, что пожилой мужчина не дождался медиков и скончался в магазине.

Как прокомментировали «Реальному времени» в ведомстве, случай произошел вчера. В 19.10 вызов был перенаправлен ближайшей бригаде скорой помощи.

«Вызывающие сообщили месторасположение — поселок Куюки, где указанного магазина не оказалось. Диспетчер повторно связался с вызывающими, уточнил адрес», — сообщили в ведомстве, добавив, что все разговоры с диспетчерами записаны.

Не последнюю роль сыграла и уже упомянутая пробка. В результате бригада оказалась на месте слишком поздно.

В Минздраве РТ попросили правильно сообщать месторасположение при вызове бригады. Это сокращает время прибытия медиков.