Соцсети: в Казани мужчина скончался в ожидании скорой помощи, которая застряла в пробке

В соцсетях пользователи сообщили о смерти пожилого мужчины в магазине в поселке Новые Салмачи на окраине Казани.

Сообщается, что в 19.15 (точная дата не приводится, — прим. ред.) в магазине пожилой мужчина почувствовал себя плохо. Люди вызвали скорую помощь, но она приехала в 20.05. Медикам осталось только констатировать смерть.

«Водитель скорой говорит приняли вызов когда были на улице Карбышева, путь от улицы Карбышева до магазина Ленты занял 20 минут, а от Ленты до Новых Салмачей занял 30 минут. Если дорога была бы хорошего качества и без пробок, возможно они смогли спасти жизнь человека», — написал автор приложенного ролика (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

Ранее жители массивов Привольный, Вишневка и Салмачи записали пародийный клип на песню группы «Грибы» «Тает лед», чтобы привлечь внимание к проблеме пробок в районе.

